Rusia lanzó la pasada noche contra Ucrania 133 drones y un misil balístico

Kiev, 24 feb (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 133 drones de larga distancia y un misil balístico Iskander-M, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Del total de drones, alrededor de 90 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 111 de los drones sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania, según el parte.

Otros 19 drones y el misil balístico no pudieron ser interceptados e impactaron en dieciséis localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques de larga distancia contra sus respectivas retaguardias. Rusia ha informado hoy del derribo de 103 drones ucranianos durante la pasada noche. EFE

