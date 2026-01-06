Rusia lanza 61 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 53

2 minutos

Berlín, 6 ene (EFE).- Rusia lanzó anoche contra Ucrania 61 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 53, informó este martes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de ocho drones en seis localizaciones.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del lunes y durante la noche 61 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Oriol y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de cuarenta de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Hasta las 08.30 horas del martes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 53 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, centro y este del país.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

Por su parte, las fuerzas de sistemas no tripulados afirmaron este martes en su cuenta de Facebook haber destruido en los primeros cinco días del año 4.071 objetivos rusos, de los cuales 1.328 eran efectivos.

En los siete meses desde su creación, los operadores de drones realizaron más de 832.000 vuelos de combate en los que alcanzaron más de 168.000 objetivos rusos por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, agregaron en otro reporte.

Entre los objetivos enemigos alcanzados figuran 532 tanques, alrededor de 2.500 cañones y obuses, 7.697 vehículos y 5.548 motocicletas, además de 50.238 efectivos.

Más de 350 objetivos atacados se encontraban en territorio ruso, agrega el comunicado.

«Durante los siete meses transcurridos desde su creación, el grupo de fuerzas de sistemas no tripulados ha cumplido eficazmente sus misiones en áreas clave del frente (…) La eficacia de las fuerzas de sistemas no tripulados está confirmada por los hechos», celebra el informe. EFE

