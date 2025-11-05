Rusia lanza 80 drones contra Ucrania, que vuelve a alcanzar una central térmica rusa

1 minuto

Kiev, 5 nov (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche territorio ucraniano con 80 drones, de los que 61 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 18 impactaron en siete localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en el parte que informa de los resultados del ataque.

Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, informó en sus redes sociales de otro ataque exitoso de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa.

“La Central Termoeléctrica en la región rusa de Oriol está muy mal ahora mismo”, escribió en sus redes Kovalenko al informar del objetivo alcanzado dentro de Rusia.

La central de Oriol ya fue alcanzada por misiles Neptuno lanzados por la Marina ucraniana el 31 de octubre.

Ucrania trata de golpear ahora centrales eléctricas rusas en respuesta a la actual campaña rusa de bombardeos contra sus propias infraestructuras eléctricas. EFE

mg/ah