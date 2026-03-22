Rusia lanza carguero espacial Progress MS-33 tras reparar plataforma dañada de Baikonur

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Moscú, 22 mar (EFE).- Rusia lanzó hoy el carguero espacial Progress MS-33 tras reparar de urgencia la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur averiada en noviembre pasado, según informó la agencia espacial rusa Roscosmos.

El carguero espacial trasladará a la Estación Espacial Internacional (EEI) dos toneladas y medias de carga tras una travesía de 49 horas y media.

El acople del Progress con el módulo ruso de la plataforma orbital está previsto para el próximo 24 de marzo a las 16:35 hora de Moscú (13:35 GMT).

La nave espacial llevará 829 kilogramos de combustible, 420 litros de agua potable y 59 kilogramos de oxígeno, además de 1.211 kilogramos de carga seca para la tripulación, incluyendo el equipamiento para un experimento destinado al estudio del Sol.

Se trata del primer lanzamiento tras la reparación de la plataforma averiada del cosmódromo de Baikonur en noviembre del año pasado.

Según Roscomsos, en las labores, que fueron dadas por terminadas a principios de marzo, participaron más de 150 especialistas que llevaron a cabo el montaje en un tiempo récord, poco más de dos meses.

«Prometimos reparar la cabina antes de que concluyera el invierno y cumplimos con los plazos», afirmó el director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, citado en el comunicado.

La agencia espacial rusa informó el pasado 27 de noviembre de que tras el lanzamiento del cohete portador Soyuz-2.1a con la nave espacial Soyuz MS-28 a bordo, fueron detectados daños en varios sistemas de la plataforma, incluyendo una cabina que resultó inutilizada. EFE

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