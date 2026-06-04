Rusia lanza cerca de 300 drones y un misil balístico contra Ucrania

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Kiev, 4 jun (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra territorio ucraniano 293 drones de larga distancia y un misil balístico Iskander-M, según el parte publicado este jueves por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Del total de drones, 264 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur del país.

Otros 24 drones y el misil balístico no pudieron ser interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros doce lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano cuando la Fuerza Aérea publicó el parte en las primeras horas de la mañana del jueves. EFE

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