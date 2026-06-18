Rusia lanza contra Ucrania 7 misiles balísticos y 239 drones

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Kiev, 18 jun (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros 2 misiles balísticos y 26 drones de ataque impactaron en 9 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones o misiles derribados en el aire en otros siete lugares.

La Fuerza Aérea está investigando lo ocurrido con el séptimo misil balístico ruso, y varios drones seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó el parte. EFE

mg/llb