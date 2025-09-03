The Swiss voice in the world since 1935

Rusia lanza contra Ucrania más de 500 drones y 24 misiles

Kiev, 3 sep (EFE).- Rusia ha lanzado desde la tarde del martes contra territorio ucraniano 502 drones y 24 misiles de crucero de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy.

Las defensas ucranianas neutralizaron 430 drones y 21 misiles. Otros 69 drones y 14 de los misiles impactaron en tres localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Los restos de drones interceptados cayeron en otras 14 localizaciones.

Ucrania ha visto caer en los últimos meses el porcentaje de interceptaciones de sus defensas aéreas, que en su momento llegaron a neutralizar cerca del cien por cien de los drones y misiles enemigos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó esta semana que prepara una nueva campaña de bombardeos contra el sector energético ucraniano en respuesta a los repetidos ataques de Kiev contra refinerías y otras infraestructuras estratégicas rusas. EFE

