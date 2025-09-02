The Swiss voice in the world since 1935

Rusia lanza contra Ucrania un ataque adicional a plena luz del día con 53 drones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 2 sep (EFE).- Después de que las defensas aéreas ucranianas neutralizaran durante la noche 120 de los 150 drones lanzados por Rusia, las fuerzas rusas volvieron a atacar territorio ucraniano durante el día con otros 53 vehículos no tripulados, de los que 48 pudieron ser interceptados.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, el principal objetivo de esta segunda oleada lanzada por los rusos en una franja horaria poco habitual para este tipo de ataques fue la ciudad de Kiev.

A las 16.00 hora local (14.00 GMT) cuando fue emitido este parte, drones rusos seguían en el aire sobre el territorio de las regiones fronterizas con Rusia de Cherníguiv y Sumi, en el norte de Ucrania.

En el ataque de la noche, una persona ha muerto en la localidad de Bila Tserkva del sur de la región de Kiev debido a la caída de los drones rusos. EFE

mg/ad

