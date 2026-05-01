Rusia lanza durante el día más de 400 drones contra Ucrania

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Berlín, 1 may (EFE).- Rusia lanzó durante media jornada del viernes 409 vehículos aéreos no tripulados de ataque contra territorio ucraniano, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 388, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que contabilizó impactos de 16 drones en seis localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en once.

Los drones, de los cuales unos 250 eran Shahed, fueron lanzados desde las 08.00 horas desde las direcciones rusas de Shatálovo, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde territorio ocupado de Donetsk, precisa el comunicado publicado en Telegram.

Hasta las 15.30, la defensa antiaérea había derribado o neutralizado 388 drones enemigos Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, el sur, el centro y el oeste del país, agrega el reporte, que advierte que el ataque continúa con la presencia de vehículos aéreos no tripulados en el espacio aéreo ucraniano.

«Los rusos siguen aterrorizando a nuestra gente y nuestras ciudades. Hoy, en tan solo medio día, más de 400 drones han atacado nuestras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y viviendas», denunció la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en un mensaje en Telegram.

Se refirió a al menos diez heridos en Ternópil, uno de ellos grave, así como de daños a instalaciones civiles en Jersón y la región de Vinitsia.

Por la mañana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya había denunciado los ataques continuados de Rusia contra el sector energético, infraestructuras críticas e instalaciones civiles al aludir a los 210 drones lanzados desde la tarde del jueves y durante la noche contra territorio ucraniano, alrededor de 140 de ellos, Shahed.

«Estos ataques diarios demuestran la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia. Hay que debilitar al agresor para garantizar una mayor seguridad en Europa. La política de sanciones debe continuar, junto con la sincronización de todas nuestras sanciones con las de nuestros socios», escribió.

Agregó que «si Rusia no quiere recurrir a la diplomacia de forma voluntaria, debe ser obligada a hacerlo». EFE

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