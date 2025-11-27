Rusia lanza la nave tripulada Soyuz MS-28 rumbo a la Estación Espacial Internacional

1 minuto

Moscú, 27 nov (EFE).- Rusia lanzó este jueves la nave Soyuz MS-28, que llevará a los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, y al astronauta de la NASA Christopher Williams a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento, transmitido en directo por la agencia espacial rusa Roscosmos, tuvo lugar a las 12:28 hora de Moscú (09:28 GMT), con ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1a.EFE

mos/cc