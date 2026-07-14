Rusia lanza nave Soyuz MS-29 con tres tripulantes a bordo rumbo a la Estación Espacial

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Moscú, 14 jul (EFE).- Rusia lanzó este martes la nave Soyuz MS-29 con tres tripulantes a bordo, dos cosmonautas rusos y un estadounidense, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento tuvo lugar a la hora prevista, las 14.48 GMT, desde el cosmódromo de Baikonur, situado en la estepa kazaja. El cohete portador Soyuz-2.1a fue el encargado de propulsar la nave tripulada y de ponerla en órbita ocho minutos después.

La nave llegará a su destino por la vía rápida, en apenas tres horas -el acoplamiento tendrá lugar a las 17.56 GMT-, según informó la agencia espacial rusa, Roscosmos.

En la Soyuz MS-29 viajan los rusos Piotr Dubrov y Anna Kíkina, y el astronauta estadounidense Anil Menon, que permanecerán 261 días en la plataforma orbital como parte de la 75 expedición.

Precisamente, el director de la NASA, Jared Isaacman, presenció hoy el lanzamiento a invitación de Roscosmos por primera vez en ocho años.

«Gracias por encontrar tiempo para apoyar al equipo conjunto (…) Vamos a desearles suerte», dijo Dmitri Bakánov, director de la agencia rusa.

Kíkina, de 41 años, es la quinta rusa que vuela al espacio, aunque ya viajó en 2022 a la EEI como integrante de la misión estadounidense SpaceX Crew-5.

Los cosmonautas rusos tienen previsto realizar 38 experimentos científicos y dos caminatas espaciales durante los próximos ocho meses.

Además, el propulsor Soyuz-2.1a llevaba un cartel con ocasión del 80 aniversario del consorcio estatal Energuia, que fabrica las naves Soyuz.EFE

mos/jcg

(foto) (vídeo)