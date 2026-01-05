Rusia lanza nueve misiles y 165 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 137



Berlín, 5 ene (EFE).- Rusia lanzó anoche contra Ucrania nueve misiles balísticos y antiaéreos guiados, así como 165 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 137, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y de 26 drones en diez localizaciones y la caída de fragmentos derribados en nueve.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del domingo y durante la noche nueve misiles balísticos Iskander-M y antiaéreos guiados S-300 desde las regiones rusas de Briansk y Vorónezh y 165 aparatos no tripulados de ataque desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk, Shatálovo y Oriol.

De los drones lanzados por Rusia, unos cien eran Shahed y el resto eran Gerbera o de otro tipo, agrega el reporte.

Hasta las 08.00 horas del lunes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 137 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, centro y este del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Facebook.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

La Fuerza Aérea advirtió a la hora de la publicación del comunicado de que el ataque continuaba y que había varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano. EFE

