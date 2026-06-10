Rusia lanza nuevos ataques masivos contra las urbes ucranianas de Odesa y Járkov

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Kiev, 10 jun (EFE).- Rusia atacó durante la madrugada con decenas de drones las urbes ucranianas de Odesa y Járkov, según informaron en sus respectivos canales de Telegram los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital.

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el ataque ruso contra la zona provocó daños en al menos dos edificios residenciales e hirió a una mujer.

Por su parte, el gobernador de la de Járkov, Oleg Siniégubov, dijo que la capital regional fue atacada al alba con 26 drones.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte del miércoles de que Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania un total de 207 drones de larga distancia, de los que 181 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Otros 21 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 14 localizaciones del país no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en otros trece lugares. EFE

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