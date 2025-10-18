Rusia lanza tres misiles y 164 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 136



Berlín, 18 oct (EFE).- Rusia lanzó anoche tres misiles antiaéreos guiados S-300 y 164 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 136, informó este sábado en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó 27 impactos de drones en doce localizaciones y la caída de fragmentos derribados en cuatro.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del viernes y durante la noche tres misiles antiaéreos guiados S-300 desde la región rusa de Kursk y 164 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

De los drones lanzados por Rusia, unos cien eran Shahed, agrega.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 136 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur, este y centro del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

Por otra parte, el operador del sistema de distribución Cherniguivoblenergo informó de que alrededor de 17.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico después de que los rusos atacaran anoche una instalación energética en el distrito de Koryukivka, en la región de Cherníguiv.

La empresa agregó en un mensaje en Telegram que los técnicos están trabajando para restablecer el servicio. EFE

