Rusia lanza un misil y 58 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 52

Berlín, 14 sep (EFE).- Rusia lanzó anoche un misil balístico y 58 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 52, informó este domingo en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos en tres localizaciones y la caída de fragmentos de drones derribados en dos.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 21.00 horas del sábado y durante la noche un misil balístico Iskander-M/KN-23 y 58 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Kursk, Briansk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk.

De los drones lanzados por Rusia, más de 25 eran Shahed, agrega.

Hasta las 09.00 horas del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 52 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur, este y centro del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.

Se registraron impactos de misil y de seis drones en tres localizaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en dos.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

La Fuerzas Aéreas advirtió, asimismo, del ataque ruso en la mañana del domingo con una nueva oleada de drones desde el noreste. EFE

