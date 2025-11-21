Rusia lanza un ultimátum a Zelenski: continuar la guerra «es peligroso» para Ucrania

Moscú, 21 nov (EFE).- El Kremlin advirtió hoy al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que continuar la guerra «carece de sentido» y, además, es «peligroso» para su gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar «ahora mismo» un arreglo pacífico.

«La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

