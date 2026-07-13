Rusia libera al opositor Nadezhdin bajo obligación de presentarse ante un tribunal pronto

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Moscú, 13 jul (EFE).- La Policía rusa liberó este lunes al opositor Borís Nadezhdin, acusado de extremismo, tras unas horas de detención en una comisaría, informaron medios rusos, entre ellos el digital Sotavision, según el cual el político tiene que presentarse ante el juez que estudia su caso el próximo 17 de julio.

El propio Nadezhdin informó previamente que había sido acusado de extremismo por publicar en 2023 un enlace con una imagen de Navalni.

«No he cometido el acto del que se me acusa. Nunca publiqué y no pienso publicar en ningún lugar una imagen con simbología extremista», escribió el opositor en Telegram.

La detención de Nadezhdin, de 63 años, se produjo pocos días después de ser declarado agente extranjero por el Ministerio de Justicia y a unos dos meses de las elecciones legislativas en las que planeaba participar como candidato independiente.

Según los medios, desde un cambio de la legislación rusa en 2024 el estatus de agente extranjero impide a la persona afectada concurrir a unos comicios.

La actual acusación contra Nadezhdin le puede acarrear un arresto de 15 días por extremismo, lo que lo inhabilitaría definitivamente como candidato a un escaño en la Duma o cámara de diputados.

Según algunos expertos, el hecho de que el opositor se mostrara desafiante después de ser catalogado agente extranjero selló su destino a dos meses de las elecciones. Nadezhdin acusó al Kremlin de intentar «excluir a los rivales más peligrosos» para garantizar «el resultado deseado».

En abril pasado, Nadezhdin comentó en una entrevista con EFE que el sistema autoritario de Putin se estaba degradando y que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra.

«No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día», subrayó, y añadió que «la situación en el país es objetivamente cada vez peor. Y la gente confía cada vez menos en el Gobierno». EFE

mos/mra