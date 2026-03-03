Rusia llama al cese de los ataques tanto en Irán como en los países del golfo Pérsico

1 minuto

Moscú, 3 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó hoy al cese tanto de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

«Nosotros consideramos necesario llamar categórica y firmemente al cese inmediato de las acciones militares sea cual sea el bando del que procedan», dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que destacó los ataques contra varios países de la región por parte del ejército iraní.EFE

mos/lab