Rusia llama al cese de los ataques tanto en Irán como en los países del golfo Pérsico

1 minuto

Moscú, 3 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó hoy al cese tanto de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

«Nosotros consideramos necesario llamar categórica y firmemente al cese inmediato de las acciones militares sea cual sea el bando del que procedan», dijo Lavrov en rueda de prensa.

Al respecto, destacó que «el primer paso debe ser hacer todo lo posible para suspender cualquier acción cuyo resultado sean víctimas entre la población civil».

Y aludió tanto a la muerte de «más de 150 personas» en el ataque contra una escuela en la ciudad de Minab, «como en cualquier otro país del golfo Pérsico».

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que «en nuestros países árabes amigos también está sufriendo la infraestructura».

«Estoy convencido de que el mecanismo (de arreglo de la crisis en torno a Irán) sólo puede ser político-diplomático», subrayó.

Lavrov prometió que Moscú intentará «utilizar las posibilidades que ofrecen sus relaciones, incluido con la república islámica, para que el problema no se agrave aún más».

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió interceder ante Teherán tras mantener conversaciones telefónicas el lunes con los líderes de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.EFE

mos/ah