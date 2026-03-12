Rusia mantiene «intensos contactos» para el arreglo político del conflicto iraní

Moscú, 12 mar (EFE). – Rusia mantiene «intensos contactos» para el arreglo político del conflicto iraní en base a unas propuestas de Moscú, reveló este jueves la portavoz de Exteriores del país, María Zajárova.

«Hay intensos contactos en marcha, también por línea del Ministerio de Exteriores», dijo en una rueda de prensa.

La portavoz no desveló el contenido de las propuestas rusas, porque son parte de un trabajo «minucioso» de los expertos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló el lunes por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien planteó «varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní», según informó el Kremlin.

Al día siguiente, Putin conversó con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a quien «reafirmó su firme postura a favor de una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política».

Pezeshkian, por su parte, «agradeció a Rusia su apoyo, en particular la ayuda humanitaria brindada a Irán».

Horas antes, el Kremlin se abstuvo de comentar las acusaciones de que Rusia comparte información de inteligencia con Irán para que la república islámica pueda defenderse de los ataques de EE.UU. e Israel.EFE

