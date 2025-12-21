Rusia mantiene su «pleno compromiso» con la paz en Ucrania tras reuniones con EE.UU.

Nueva York, 21 dic (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró este domingo que Rusia mantiene su «pleno compromiso» con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú que tuvieron lugar este fin de semana en Florida.

«Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso Kiril Dmítriev mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente (Donald) Trump en Ucrania», escribió Witkoff en su perfil de X.

Witkoff reiteró que Rusia «mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania» y valora «altamente» los esfuerzos de EE.UU. para poner fin al conflicto y «restablecer la seguridad global».

Él y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró este sábado que el diálogo con EE.UU. transcurría de «forma constructiva».

En paralelo, los representantes estadounidenses también se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

Las reuniones para adelantar las negociaciones de paz en Ucrania – una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado- tienen lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos en la misma urbe del sur de EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que Washington propuso celebrar negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de los países europeos. EFE

