Rusia nacionaliza una empresa de telefonía móvil porque sus dueños financiaban a Ucrania

Moscú, 7 oct (EFE).- Rusia nacionalizó este martes una empresa operadora de telefonía móvil que trabaja con la industria militar rusa porque sus propietarios financiaban al Ejército ucraniano.

«Los bienes inmuebles de los demandados A. V. Zaytsev, M. Y. Zaytseva, A. S. Vasíliev y S. V. Shmarov, incluido el 100 % de las acciones del capital autorizado de Lanta LLC, han sido transferidos a la Federación Rusa», informó el tribunal citado por la agencia TASS.

Uno de los acusados reprochó el caso omiso del juez ante las peticiones.

«El tribunal rechazó todas mis peticiones y las de mi esposa como tercero, a pesar de que ella tiene derecho a la mitad de los bienes conyugales», se quejó Vasíliev.

Además, el hombre señala que «el tribunal se negó a involucrar a las autoridades de protección infantil, a pesar de que el Estado está confiscando la casa, privando a mis hijos de un hogar».

Vasíliev, que considera infundados los cargos, añadió que también le privan de la residencia en la que él mismo estaba registrado.

A mitad de septiembre la Fiscalía General rusa exigió confiscar la empresa, ya que acusaba a sus dueños de apoyar a las nuevas autoridades ucranianas tras el cambio de gobierno en 2014, así como el régimen de sanciones impuesto por Occidente contra Rusia tras la anexión de la península de Crimea ese mismo año, como a las posteriores a la guerra de Ucrania iniciada en 2022.

Según la investigación, posteriormente, en 2017, fundaron en Bulgaria la organización Por una Rusia Libre, que según las autoridades rusas desacreditan al Gobierno ruso y que preside el exdiputado de la Duma Estatal Guenadi Gudkov, agente extranjero e incluido por Rusia en el registro de terroristas y extremistas.

La Fiscalía denunció que en 2024 llegaron a comprar equipo militar para la agrupación militar Legión de la Libertad de Rusia, que combate en el frente a favor de Ucrania.

Lanta es uno de los principales operadores de telecomunicaciones de la región de Tambov.

Cuenta con más de 50.000 clientes y presta servicios a grandes empresas de la industria de defensa, entidades comerciales y residentes de la región.EFE

