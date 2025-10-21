Rusia niega aplazamiento de reunión Lavrov-Rubio sobre preparativos de cumbre en Budapest

Moscú, 21 oct (EFE).- El Kremlin negó hoy el aplazamiento de la reunión entre los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y Estados Unidos, Marco Rubio, que debe abordar los preparativos para la cumbre entre los presidentes de ambos países en Budapest.

«No podemos aplazar lo que no fue fijado», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, al hacerse eco de una información de la CNN de que se había decidido aplazar la prevista reunión entre Rubio y Lavrov debido a la falta de acuerdo sobre un posible cese del fuego en Ucrania. EFE

