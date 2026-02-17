Rusia niega que la desconexión de Starlink afecte a sus tropas en Ucrania

1 minuto

Moscú, 17 feb (EFE).- La desconexión de los terminales de internet satelital de Starlink no ha afectado al sistema de mando y control de las tropas rusas en Ucrania, declaró este martes el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko.

«Los terminales Starlink han estado desactivados durante dos semanas, pero esto no ha afectado a la intensidad ni a la eficacia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados», dijo en una entrevista con la televisión estatal rusa.

Según Krivoruchko, el uso de Starlink no era generalizado y buscaba «despistar al enemigo».

«El personal del puesto de mando está equipado con todos los servicios de comunicaciones modernos de fabricación nacional», agregó.

Rusia perdió el acceso a las terminales en Ucrania de internet satelital Starlink, propiedad de la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que la parte ucraniana estableciera filtros para la conexión de la red satelital.

Según varios blogueros militares rusos, no obstante, las tropas de Moscú ya recuperaron el acceso a las terminales, un recurso que usan de forma extraoficial para conectar algunos de los drones con que atacan territorio ucraniano. EFE

