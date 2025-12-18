Rusia niega que los ucranianos hayan recuperado el control de Kúpiansk en región de Járkov

Moscú, 18 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia negó hoy que el ejército ucraniano haya recuperado el control del bastión de Kúpiansk (región de Járkov), que Kiev dice controlar casi en su totalidad.

«Las unidades de la agrupación militar Západ mantienen bajo un firme control todos los distritos de la liberada ciudad de Kúpiansk», señala el comunicado castrense en Telegram.

Añadió que los operadores de drones también «tienen a tiro» las localidades aledañas, al igual que los bosques adyacentes, «lo que no permite al enemigo realizar contraataques», como ya ocurrió en el oeste de Kúpiansk.

La nota subraya que los ucranianos intentaron recuperar el control de la ciudad a bordo de automóviles blindados Humvee.

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, aseguró el miércoles que Kiev ha logrado expulsar a buena parte de las fuerzas rusas de Kúpiansk y ya controla «casi el 90 %» de esta urbe.

Para demostrar que la ciudad no estaba perdida, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó la semana pasada a Kúpiansk para grabar un vídeo con un letrero con el nombre de la ciudad de fondo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en octubre la liberación de este nudo ferroviario, donde los rusos habrían rodeado varios batallones enemigos, lo que ha sido negado tanto por Kiev como por expertos independientes.EFE

