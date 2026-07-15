Rusia niega vínculo con supuesto reclutamiento de bolivianos para la guerra contra Ucrania

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La Paz, 14 jul (EFE).- La Embajada de Rusia en Bolivia descartó todo vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania, después de que este martes se iniciara una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que presuntamente fueron captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron.

La misión diplomática sostuvo en un comunicado que «descarta de manera rotunda cualquier vínculo» con el mencionado reclutamiento y rechazó «categóricamente» las acusaciones que, según consideró, se hicieron contra la Embajada «por carecer de fundamento alguno».

«Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras», añadió en la nota.

La Embajada rusa también señaló que «no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión».

Aunque también expresó su «plena disposición» para prestar «toda la colaboración pertinente para el esclarecimiento del tema», siempre que las solicitudes con ese fin sigan los «canales oficiales» a través de la Cancillería boliviana.

Citando información del Ministerio de Defensa de Rusia, la representación diplomática dijo que hasta marzo de 2024 «numerosos bolivianos se habían incorporado a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania» y que «muchos de ellos perdieron sus vidas».

Por ello, cuestionó que «a lo largo de estos años» no hayan surgido «interrogantes ni una atención comparable» por la supuesta participación de bolivianos «en las hostilidades desatadas por el régimen de (Volodímir) Zelensky».

El fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, anunció esta jornada una investigación «de oficio» ante las denuncias públicas de los familiares de dos jóvenes bolivianos que presuntamente fueron reclutados y les pidió que se presenten ante la Policía o el Ministerio Público para dar sus testimonios.

Los bolivianos que habrían fallecido en la guerra son José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes partieron a Rusia en abril pasado, con promesas de recibir pagos por 16.000 dólares, según medios locales.

En junio pasado, la Embajada de Bolivia en Rusia alertó en un comunicado de prensa sobre la «circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero».

La representación boliviana alertó de que una eventual incorporación a esas actividades supone «un alto riesgo de estafa promovida por intermediarios inescrupulosos» y «un máximo riesgo contra la integridad física y la vida de las personas», por lo que exhortó a los bolivianos a «abstenerse de todo contacto con oferentes» y a denunciarlos.

En abril se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania.EFE

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