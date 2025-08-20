Rusia no debería tener veto sobre adhesión de Ucrania a la OTAN, según Londres

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 20 ago (EFE).- El secretario británico de Seguridad, Dan Jarvis, dijo este miércoles que las conversaciones de los últimos días sobre el conflicto armado en Ucrania han «acercado mucho la perspectiva de paz», pero insistió en que Rusia no debería tener poder de veto sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

«Siempre hemos apoyado firmemente la integración de Ucrania, tanto en términos de su posible deseo de ser miembro de la Unión Europea como de la OTAN», señaló Jarvis a Radio Times.

«No creemos que se deba imponer ninguna limitación a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países, y Rusia, desde luego, no debería tener poder de veto sobre la vía de Ucrania hacia la Unión Europea o la OTAN», subrayó.

El secretario de Estado consideró que ha sido posible lograr «avances significativos» para poner fin a la guerra en Ucrania.

La cumbre de Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, y las conversaciones de este lunes en Washington «han acercado mucho más la perspectiva de paz», puntualizó.

En la reunión del lunes en Washington, varios líderes europeos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, abordaron con Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la manera de conseguir avances de cara a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y también la posibilidad de celebrar una reunión entre Zelenski y Putin. EFE

