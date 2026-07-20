Rusia no descarta una reunión entre Lavrov y Rubio en Manila

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Moscú, 20 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia no descartó este lunes una reunión entre el titular de esa cartera, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Manila durante la asistencia de ambos a un encuentro ministerial de la ASEAN.

«Se está estudiando una reunión entre Lavrov y Rubio en el marco de los eventos de la ASEAN en Manila», dijo hoy la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Previamente el propio Rubio, quien tiene previsto llegar hoy a Manila, se mostró dispuesto a reunirse con sus pares de Rusia y China.

El secretario de Estado de EE.UU. es junto con sus partes ruso y chino uno de los invitados más destacados entre los socios externos de los once países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Se prevé que la cita de los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de las importaciones de combustible procedente de Oriente Medio, esté dominada por los efectos económicos derivados de la guerra entre EE.UU. e Irán, recrudecida la última semana.

El Kremlin saludó este lunes una posible reunión entre Lavrov y Rubio, cuyo último encuentro tuvo lugar en septiembre pasado en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE

mos/ajs

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