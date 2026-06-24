Rusia no ve que la pelota esté en su tejado en relación con las negociaciones con Ucrania

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Moscú, 24 jun (EFE).- Rusia sigue comprometida con lo acordado con Estados Unidos en Alaska sobre la paz con Ucrania, aseguró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien consideró que no es el turno de Moscú de dar los pasos convenientes para reanudar las negociaciones.

«En estos momentos la pelota no está en nuestro campo, aunque cada vez intentan más pasárnosla desde una posición de fuera de juego, por usar la jerga ahora popular del mundial de fútbol. Esto no funcionará», señaló Lavrov en un foro retransmitido por televisión estatal.

El jefe de la diplomacia rusa recalcó que el país sigue comprometido con lo acordado con la parte estadounidense en Anchorage (Alaska), donde «alcanzaron varios acuerdos sobre vías políticas para la resolución de la crisis ucraniana».

El autor de estos acuerdos, «en general, fue Estados Unidos, y el presidente ruso, Vladímir Putin, simplemente aceptó la propuesta que se presentó tras revisarla detenidamente», explicó.

Al mismo tiempo, Lavrov subrayó la posición inamovible de Rusia con respecto a las negociaciones.

«Tras muchos años de exhortaciones inútiles e ineficaces por nuestra parte, debemos reconocer una verdad simple: los adversarios de Rusia no pueden ignorar indefinidamente y con impunidad nuestras claras advertencias sobre la inadmisibilidad de crear amenazas inaceptables a la seguridad nacional de nuestro país», indicó Lavrov.

Por lo que el ministro señaló nuevamente algunas de las exigencias de Moscú, tales como la supuesta violación de «todas las obligaciones posibles con respecto a los derechos legítimos de la población rusa y rusohablante de Ucrania, la libertad de usar el idioma ruso, la libertad de los medios de comunicación en ruso, la cultura rusa y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica».

A pesar de ello, aún muestra algo de optimismo en relación con las conversaciones de paz añadiendo que aún está convencido de que todavía es «perfectamente posible resolver la situación en torno a Ucrania por la vía política y diplomática».

Sin embargo, ello contrasta con la negativa a dialogar con la Unión Europea después del alejamiento de Washington de la mesa de negociaciones en febrero coincidiendo con el inicio de sus ataques contra Irán.

«Si Europa desarrolla de repente algo verdaderamente constructivo -al fin y al cabo, nuevos líderes están llegando al poder en ciertos países-, probablemente estaremos dispuestos a escuchar, y una vez que lo hagamos, decidiremos si nos conviene o no», aseguró.

A pesar de que Estados Unidos también proporciona ayuda a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia en 2022, tal y como lo demuestra la declaración de hace cerca de un mes de compromiso del secretario de Estado Marco Rubio, Moscú ve a Bruselas como casi el único aliado de Kiev, por lo que no le acepta como interlocutor.

«Hicieron todo lo posible para garantizar que Ucrania continuara e intensificara su actividad terrorista», denunció Lavrov.

Por ello, Lavrov volvió a descartar la propuesta de un alto al fuego que diera paso a continuar las negociaciones -aun cuando secundó esta misma medida para la guerra de Irán- y clamó que el ejército ruso no detendría sus operaciones como condición para reanudar el diálogo de paz.EFE

mos/alf