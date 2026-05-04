Rusia nombra a un nuevo jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, sancionado por Ucrania

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Moscú, 4 may (EFE).- El coronel general Alexandr Chaiko ha sido nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, según informó este lunes el portal RBC.

Chaiko, cuyo nombramiento aún no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa, sustituiría así al general Víktor Afzalov.

Nacido en 1971 en la región de Moscú, Chaiko sirvió en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Desde 2015, participó en la operación militar rusa en Siria.

Según el periódico progubernamental Izvestia, recibió el título de Héroe de Rusia mediante un decreto clasificado en 2020.

En marzo pasado, el alto militar fue sancionado por la Unión Europea junto con otros comandantes rusos a los que Kiev responsabiliza de la matanza en Bucha, al comienzo de la guerra ruso-ucraniana.

Chaiko también fue incluido en una lista británica de sanciones por la participación en la guerra en Siria.

Los métodos del general ruso aplicados en el país árabe fueron criticados, en particular, por la organización de derechos Human Rights Watch.EFE

mos/mgr