Rusia nombra nuevo comandante para la agrupación militar Norte

Moscú, 21 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia nombró a un nuevo comandante al frente de la agrupación militar Norte, que opera entre la región rusa de Kursk y la región ucraniana de Járkov, según se desprende de un comunicado difundido hoy tras la visita del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

«El comandante del grupo, coronel general Yevgueni Nikíforov, informó al ministro de Defensa ruso sobre el equipamiento de las unidades del grupo con armas y material militar», reza el comunicado del ministerio en su canal de Telegram.

Anteriormente, este cargo lo ocupaba el coronel general Alexandr Lapin, a quien el comunicado de Defensa ni siquiera menciona y sobre cuyo cese comenzaron a circular rumores desde 9 de agosto.

Anteriormente, Lapin comandó la agrupación Centro, que cubre las direcciones de Limán y Pokrovsk, en Ucrania, y en otoño de 2022 recibió fuertes críticas por su mala gestión en el frente de guerra.

Las autoridades militares ucranianas informaron haber atacado una columna de tropas rusas en la región de Kursk la noche del 17 de agosto, hiriendo al subcomandante Esedulá Abáchev, quien, según la inteligencia ucraniana, quedó amputado de un brazo y una pierna.

Su baja fue confirmada a través de Telegram por el Jefe de la República de Daguestán aduciendo que la víctima se encuentra «en uno de los mejores centros médicos del país» encontrándose «grave, pero estable».EFE

