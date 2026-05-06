Rusia oculta durante más de un año que un ruso se quemó a lo bonzo en contra de la guerra

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Moscú, 6 may (EFE).- Las autoridades rusas ocultaron durante más de un año que un ruso se quemó a lo bonzo en protesta contra la guerra en Ucrania en Kaliningrado, el enclave báltico de Rusia, según denunció hoy el portal opositor ruso Noticias Importantes (Vazhnie Nóvosti).

Según el medio, Alexandr Ókunev, informático de 36 años se prendió fuego el 24 de febrero de 2025, cuando se cumplía el tercer aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, frente al memorial donde reposan los restos de 1.200 soldados del Ejército rojo que murieron durante la toma de la ciudad alemana de Königsberg, renombrada a Kaliningrado tras la Segunda Guerra Mundial.

Noticias Importantes señaló que el hombre, que había pedido varios meses antes la baja en su trabajo donde ejercía como administrador de redes, se prendió fuego alrededor de las 05:00 de la mañana a los pies del monumento, pero sus restos no fueron hallados hasta las 06:40 por un transeúnte.

Junto al cadáver quemado sobre la nieve se podía leer escrito con pintura «¡No a la guerra!».

Al lugar de los hechos acudieron representantes del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) de Kaliningrado, que informaron a la jefa de la Administración de la ciudad, Yelena Diátlova, la cual se encargó de acallar la situación con ayuda del jefe de seguridad de Patrimonio y el ministro de Cultura de Kaliningrado.

En particular, este último, según Noticias Importantes, «se preocupó especialmente, ya que una quema a lo bonzo junto a un monumento de la Gran Guerra Patria», como llaman los rusos al episodio soviético de la Segunda Guerra Mundial, podría resultar «demasiado simbólico».

El suceso fue acallado por todos los medios de prensa y no hubo referencias a él en las redes sociales, incluyendo canales de Telegram.

Los investigadores establecieron que el hombre no actuó «bajo influencia externa de ningún tipo» y se cuidaron mucho de despertar sospechas entre sus excolegas, al presentar las pesquisas como rutinarias.

Sus antiguos compañeros de trabajo le calificaron como un programador brillante, una persona buena, justa y compasiva que «siempre ayudaba a todos» y solía dejar en los escritorios de sus colegas origamis de flores en sus cumpleaños.

Ni la jefa de la Administración ni el responsable de seguridad de Patrimonio respondieron a las preguntas hechas por el portal, mientas que el ministro de Cultura local dijo que no estaba al tanto de los resultados de la investigación de «este fatal accidente». EFE

mos/ah