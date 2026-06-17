Rusia otorga 1.112 visados a occidentales que comparten los valores del Kremlin

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Moscú, 17 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso informó este miércoles que 1.112 extranjeros recibieron el año pasado visados de residencia por «compartir valores tradicionales rusos».

«En 2025, las misiones diplomáticas y oficinas consulares rusas expidieron 1.112 visados ​​de conformidad con el decreto ‘Sobre la prestación de ayuda humanitaria a personas que comparten los valores espirituales y morales tradicionales rusos'», comunicó el director del Departamento Consular de Exteriores de Rusia, citado por RIA Nóvosti.

La mayor parte de las visas las recibieron ciudadanos alemanes (168), seguidos por franceses (140) y estadounidenses (105). Los italianos ocuparon el cuarto lugar (100), luego estonios (63), letones (60), canadienses (54), lituanos (46) y australianos (43).

El decreto fue firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, en 2024 para conceder permisos de residencia temporal a extranjeros independientemente de la cuota aprobada o de la prueba de dominio de lengua rusa, así como otros exámenes de historia y derecho ruso.

Esta posibilidad fue otorgada, según las autoridades rusas, para brindar asistencia a quienes desean trasladarse a Rusia «rechazando las políticas implementadas en sus países, donde imponen actitudes ideológicas neoliberales destructivas».

«En varios países, lamentablemente, se están realizando intentos por abolir los valores familiares tradicionales. Y brindaremos apoyo a quienes, ante tales presiones, vengan a vivir, trabajar y criar a sus hijos en Rusia», señaló Putin a principios de este mes.

Algunas personas que optaron por esta vía para establecerse en Rusia se toparon con otras dificultades de convivencia, como ha sido la persecución por parte de las fuerzas de seguridad ante sospechas de espionaje y racismo por parte de sus nuevos vecinos, según testimonios en redes sociales. EFE

mos/pcc