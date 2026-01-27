Rusia permitirá al FSB desconectar el internet ante amenaza de ataque de drones

1 minuto

Moscú, 27 ene (EFE).- Los diputados rusos aprobaron este martes en primera lectura un proyecto de ley que permite al Servicio Federal de Seguridad (FSB) exigir a los operadores de telefonía la desconexión del internet móvil ante la amenaza de ataque de drones.

Según un documento en la web de la Duma (cámara baja del Parlamento ruso), iniciativa estipula que los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones ante los clientes si la desconexión se produce a petición oficial del FSB.

Los casos específicos de desconexión serán definidos mediante decretos del presidente y del gobierno.

El proyecto de ley pretende establecer legalmente un mecanismo de interacción entre los operadores de telecomunicaciones y el FSB en situaciones de emergencia y crear un procedimiento unificado para responder a amenazas que requieran restricciones temporales de la red.

La víspera se informó de restricciones para el acceso a internet en San Petersburgo, donde estos días se encuentra de visita el presidente ruso, Vladímir Putin.EFE

mos/jgb