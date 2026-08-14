Rusia pide explicaciones a EE.UU. sobre entrega de datos de inteligencia militar a Ucrania

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Moscú, 14 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país ha pedido explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.

«Transmitimos toda una serie de preguntas al Departamento de Estado con la solicitud de que comenten sobre los datos de inteligencia (transmitidos a Ucrania) y la más profunda implicación de Estados Unidos en los preparativos y ejecución de ataques contra objetivos civiles en territorio ruso. Esperamos la respuesta», indicó Lavrov en una entrevista con la televisión pública rusa. EFE

mos/jfu