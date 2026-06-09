Rusia pierde satélite de telecomunicaciones análogo a Starlink

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Moscú, 9 jun (EFE).- La compañía aeroespacial rusa Buro 1440 perdió un satélite de telecomunicación del primer grupo de artefactos lanzados el pasado 23 de marzo, considerados como el análogo ruso al sistema Starlink de Elon Musk, según informó hoy el periódico ruso Kommersant citando sitios de monitoreo espacial.

Según el rotativo ruso, los datos publicados en los portales 2nyo.com y celestrak.org muestran la pérdida de un satélite.

«Ahora en la órbita circunterrestre baja hay seis artefactos experimentales Rassvet-1 y Rassvet-2, y 15 satélites del primer paquete lanzado, que superaron las pruebas de los sistemas clave en el espacio, llevan a cabo maniobras y funcionan con normalidad», comentó Buro 1440 a Kommersant.

Según la compañía, esta situación no influye en los plazos del comienzo de los servicios comerciales de comunicación ni en la calidad de este.

Está previsto que Buro 1440 lance para 2030 un total de 292 satélites de telecomunicaciones, incluyendo los artefactos de reserva.

Las autoridades rusas tienen previsto invertir en este proyecto de agrupación satelital de internet de ancha banda 102.800 millones de rublos (1.434 millones de dólares).

Se espera que el servicio se torne asequible para los clientes corporativos entre 2027 y 2028, según informó en abril pasado el subdirector de desarrollo estratégico de la agencia espacial rusa Roscosmos, Borís Glazkov.EFE

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