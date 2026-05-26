Rusia planea construir 500 buques de carga y petroleros en 10 años

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Moscú, 26 may (EFE).- Rusia planea construir 500 buques de carga y petroleros en 10 años para reemplazar su antigua flota, aquellos barcos con más de 40 años de antigüedad, informó este martes el diario Kommersant.

La edad máxima para los nuevos buques se fijará en 50 años, mientras que los ahora envejecidos serán dados de baja antes de 2030.

Al principio se planteaba financiar la operación con los presupuestos previstos para el período 2026-2030 con un coste de 290.000 millones de rublos (4.039 millones de dólares), pero finalmente se realizará aumentando las tasas a la inspección de buques y la tarifa portuaria por tonelada de carga transportada.

Kommersant advierte que el aumento de la tarifa se traducirá en un incremento de los precios para los consumidores.

El diario también señala que muchos propietarios de flotas podrían abandonar el mercado a causa del aumento de la carga, por lo que se reduciría la competencia y ello también empujaría un aumento de los precios al consumidor debido al dominio del resto de empresas en el sector del transporte marítimo y fluvial.

El Ministerio de Industria todavía debe revisar los parámetros del gravamen propuesto.

En el contexto de evasión de sanciones internacionales para la importación de determinados productos, el transporte marítimo es clave para Rusa. También para la exportación de crudo, cuyo beneficio, debido al alza de precios por la guerra de Irán, está aliviando los presupuestos estatales, de cuyos malos números alertó el Ministerio de Finanzas ruso.

En 2023 las autoridades rusas nacionalizaron una de las mayores empresas logísticas del país, rebautizada como FESCO, uno de los gigantes del sector del transporte marítimo, que ahora se encarga de abastecer al país evadiendo las sanciones internacionales impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.EFE

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