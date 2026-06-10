Rusia planea rescatar la empresa nacional de ferrocarriles con 907,5 millones de dólares

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Moscú, 10 jun (EFE).- Las autoridades rusas plantean invertir 65.000 millones de rublos (907,5 millones de dólares) para rescatar la empresa nacional de ferrocarriles RZhD, confirmó este miércoles el ministro de Transporte ruso, Andréi Nikitin.

«Se está debatiendo, teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias actuales», afirmó Nikitin en una entrevista para TASS.

Días antes, el viceprimer ministro ruso, Vitali Saveliov, ya adelantó que Transportes planeaba invertir esos 65.000 millones de rublos para salvar Ferrocarriles Rusos (RZhD).

La empresa monopolista anunció en marzo sus planes para despedir este año al 15 % de su plantilla, unos 6.000 trabajadores, alegando una optimización de costes.

Así, piensa ahorrar al año 74.000 millones de rublos (1.029,6 millones de dólares), cuando su deuda neta ya asciende a 3,3 billones de rublos (45.914 millones de dólares).

El año pasado, medios rusos revelaron que RZhD impuso a algunos empleados de su oficina central en Moscú tres días libres por mes a cuenta propia, en un intento de la empresa por evitar un despido masivo en una prolongada crisis económica nacional y de la propia empresa.

En agosto de 2025, las empresas y sindicatos rusos observaron un aumento del desempleo oculto, con reducción de jornada y sueldo, vacaciones obligadas sin pagar, retrasos en los salarios y trabajadores de baja, hecho que la prensa rusa asegura que ha empeorado.

Recientemente, las autoridades rusas también han planteado el posible traslado de la sede de RZhD fuera de Moscú. EFE

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