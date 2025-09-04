Rusia pone en marcha la primera línea de producción de satélites de hasta 300 kilogramos

Moscú, 4 sep (EFE).- Rusia ha puesto en marcha la primera línea de producción de satélites de hasta 300 kilogramos y sus componentes, informó hoy el primer viceprimer ministro ruso, Denís Mánturov.

«Se le asignó a Roscosmos (la agencia espacial rusa) la tarea de poner en marcha la producción en serie de satélites. Hoy pudimos constatar que esta tarea ha sido cumplida», afirmó durante una visita a la región rusa de Krasnoyarsk, citado por la agencia TASS.

Según el alto funcionario ruso, en estos momentos están «conformando la carpeta de pedidos para esta línea».

«Considero que los colegas cumplieron con su tarea. Esto será de gran ayuda para impulsar la implementación del proyecto nacional ‘Cosmos’ y el lanzamiento de más satélites para diversas tareas, incluyendo las sondas de teledetección terrestre», señaló.

La línea de producción de satélites fue creada en la empresa Sistemas Satelitales de Información Réshetnev, ubicada en la ciudad de Krasnoyarsk.

El director de la empresa, Yevgueni Nésterov, recibió hoy a Mánturov y destacó durante la presentación del proyecto que la producción en serie de satélites permitirá reducir los plazos de fabricación de estos artefactos y crear grupos orbitales de satélites para ofrecer servicios de comunicación de alta calidad a usuarios de toda Rusia.

Según la empresa, «la línea utiliza sistemas robotizados y de control automatizado, además de herramientas ‘inteligentes’, visión artificial con uso de redes neuronales y visualización del proceso de producción». EFE

