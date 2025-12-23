Rusia priva de ciudadanía al periodista Román Anin por «noticias falsas» sobre el ejército

Moscú, 23 dic (EFE).- Las autoridades de Rusia retiraron la ciudadanía al periodista opositor Román Anin por difundir ‘noticias falsas’ sobre el ejército ruso, informó este martes el Ministerio del Interior de Rusia.

«Se ha revocado la ciudadanía rusa de un ciudadano nacido en 1986 (en Moldavia)», informó Interior, a quien cita TASS que posteriormente confirmó que se trataba de Román Anin.

Anin nació en Moldavia, adquirió la ciudadanía rusa en 2006 y hasta 2024 estaba empadronado en la región de Yaroslavl, al norte de Moscú.

En marzo, un tribunal de Moscú condenó en ausencia a Anin, fundador de iStories y redactor del portal Vazhnie Istorii (Historias Importantes), a ocho años y seis meses de prisión por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas.

El proceso contra Anin, quien ya fue declarado agente extranjero en 2021, se inició a raíz de tres videoreportajes de Vazhnie Istorii publicados en 2022 sobre los crímenes de guerra cometidos en la ciudad ucraniana de Bucha al inicio de la entrada de tropas rusas en el país vecino y su marcha hacia Kiev.

Según el propio Anin, su abuelo fue declarado enemigo del pueblo en la Unión Soviética y pasó 15 años en prisión. EFE

