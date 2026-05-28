Rusia prohíbe a partir del 30 de mayo las importaciones de verduras y fresas de Armenia

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Moscú, 28 may (EFE).- Las autoridades rusas anunciaron este jueves la prohibición a partir del sábado 30 de mayo de la importación de verduras y fresas de Armenia, en plena escalada de tensiones políticas y comerciales entre Moscú y Ereván en vísperas de las elecciones legislativas armenias.

Entre las verduras que no se podrán importar del país caucásico figuran tomates, pimientos, pepinos y plantas culinarias, señala el comunicado del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor).

Éste dijo haber detectado durante la última semana infracciones en invernaderos de empresas importadoras armenias, además de denunciar que algunas compañías se niegan a someterse a controles.

Además, como en anteriores ocasiones, adujo como argumento para tomar esa decisión la necesidad de garantizar «el bienestar fitosanitario» del país.

El comunicado de Rosseljoznadzor también acusa a Ereván de carecer de un sistema de control de las importaciones al mercado ruso y de no haber tomado medidas para subsanar las violaciones detectadas con anterioridad.

El jefe del Rosseljoznadzor, Serguéi Dankvert, llamó la atención de los problemas con las importaciones armenias hace poco más de un mes, justo después del enfrentamiento verbal en el Kremlin entre el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el que el primero aseguró que Armenia es «un país democrático» que no admite presiones de Moscú.

Las autoridades rusas ya han prohibido en las últimas semanas la importación de flores, agua mineral y, parcialmente, vino y coñac armenios, además de enviar este miércoles una carta en la que amenazaban a Ereván con suspender las exportaciones de petróleo, gas y diamantes en bruto.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

Rusia ha incrementado sus presiones políticas y económicas sobre Armenia según se acercan las elecciones legislativas del 7 de junio, en las que Pashinián buscará la reelección.

Mientras que, según muchos analistas, Moscú quiere debilitar lo más posible al líder armenio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó este miércoles su apoyo a Pashinián en Truth Social, algo que también hizo este mes la Unión Europea (UE), en la primera cumbre bilateral en Ereván.EFE

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