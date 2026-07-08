Rusia prohíbe exportar diésel para mitigar impacto de ataques ucranianos a sus refinerías

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Moscú, 8 jul (EFE).- El Gobierno ruso anunció este miércoles una prohibición de las exportaciones de diésel y el comienzo de importaciones de combustible para mitigar el impacto de los ataques ucranianos contra sus refinerías.

«Hoy se ha introducido una prohibición a las exportaciones de diésel, lo que permitirá aumentar su suministro al mercado interno», declaró el vice primer ministro, Alexandr Nóvak, en una reunión de los miembros del Gobierno con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según Nóvak, esta y otras medidas permitirán estabilizar la situación en el mercado interno, que «no es fácil», reconoció.

Asimismo, anunció el comienzo de las importaciones de combustible a partir del julio.

«En julio, también comenzamos a importar productos petrolíferos y estamos aumentando los volúmenes de producción adicionales mediante la adquisición de productos petrolíferos con estándares ambientales más bajos. Hemos extendido por un año más la exención de aranceles para los productos petrolíferos y aditivos importados», dijo.

El vice primer ministro ruso también informó al presidente de que el Gobierno había pospuesto varios proyectos de mantenimiento de refinerías de petróleo y agregó que las principales compañías petroleras han comenzado a suministrar combustible a las regiones, dando prioridad a aquellas con una presencia predominantemente independiente de estaciones de servicio. EFE

mos/mra