Rusia propone rebajar a los 14 años la responsabilidad penal por delitos de sabotaje

1 minuto

Moscú, 20 oct (EFE).- Diputados rusos presentaron este lunes ante la Duma o cámara de diputados un proyecto de ley que rebaja la edad penal por actos de sabotaje a los 14 años, algo que se aplica para delitos de terrorismo.

«Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán a ninguna consecuencia debido a su edad», señaló el presidente del Comité de Seguridad de la Duma, Vasili Piskariov, en su canal de Telegram.

Piskariov indica de este modo que la medida «tiene un valor preventivo».

Tal y como contempla el documento, el proyecto incluye castigos como la cadena perpetua por «incitar a menores a participar en sabotajes» e «involucrar a menores en actividades terroristas».

La inteligencia ucraniana recluta a ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje contra infraestructura estratégica rusa y así entorpecer el avance de la maquinaria de guerra de Moscú.

De este modo, a menudo tratan de establecer contacto con personas más vulnerables y predispuestas a trabajar para Ucrania a cambio de una remuneración, tales como menores de edad o personas endeudadas.

Recientemente, la Fiscalía General ya propuso rebajar la edad de responsabilidad penal a 14 años por delitos como el daño o ultraje a monumentos militares.

Según las autoridades judiciales, en 2022 se registraron cerca de 370 casos de ultrajes a ese tipo de monumentos. EFE

mos/lar