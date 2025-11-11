Rusia propone un diálogo con EEUU tras las acusaciones de Trump sobre pruebas nucleares secretas

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el martes que su país está «dispuesto» a conversar con Estados Unidos sobre las acusaciones del presidente Donald Trump de que Rusia llevó a cabo pruebas nucleares secretas subterráneas.

Las tensiones aumentaron entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo después de que Rusia realizara pruebas de sus sistemas de armas estratégicas y Trump dijera que ordenó ensayos de armas atómicas.

El mandatario estadounidense acusó a Rusia de haber llevado a cabo detonaciones nucleares en secreto, y no solo pruebas de sistemas de lanzamiento, algo que todos los Estados con armas nucleares hacen regularmente.

«Estamos dispuestos a hablar sobre las sospechas planteadas por nuestros colegas estadounidenses sobre la posibilidad de que estemos haciendo algo en secreto en las profundidades del subsuelo», declaró Lavrov en una entrevista televisada.

El jefe de la diplomacia rusa negó las afirmaciones de Trump y dijo que Estados Unidos podía comprobar si Rusia había probado una ojiva nuclear a través del sistema mundial de vigilancia sísmica.

Trump acusó tanto a Rusia como a China de realizar pruebas nucleares en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News a principios de este mes, tras aplazar indefinidamente un proyecto de cumbre con Vladimir Putin sobre el conflicto en Ucrania, alegando no querer mantener conversaciones «para nada».

Pero Lavrov dijo que las dos cuestiones no estaban relacionadas.

«No mezclaría el tema de las pruebas nucleares con el tema de la cumbre de Budapest», afirmó.

También dijo que el Kremlin seguía abierto a una posible reunión entre el presidente ruso y Trump.

Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con Putin en los últimos meses por la negativa del dirigente ruso a detener su ofensiva de casi cuatro años contra Ucrania.

