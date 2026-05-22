Rusia puede producir anualmente 15 millones de drones, según Ministerio de Industria

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Moscú, 22 may (EFE).- El viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Vasili Shpak, aseguró este viernes que Rusia puede producir anualmente 15 millones de drones, terreno en el que Ucrania le lleva ventaja, especialmente en aparatos no tripulados de largo alcance, según los expertos independientes.

«Si hablamos de la capacidad de producción de todos los sistemas aéreos no tripulados para todas las aplicaciones que podemos fabricar en el país, nuestra evaluación de todos los tipos y clases, desde los más ligeros hasta los más pesados, indica que nuestra industria es capaz de producir actualmente 15 millones de unidades», afirmó Shpak, citado por TASS.

Sin embargo, el viceministro llamó la atención durante una rueda de prensa a que la cuestión principal no es la cantidad, sino la eficiencia en el uso de los drones.

Según Shpak es necesario producir aquello que es necesario y genere efecto económico, así como localizar la producción en todos los niveles y garantizar la competitividad con sistemas modernos.

Los comentarios del viceministro se enmarcan en el Foro Internacional de aeronaves no tripuladas llamado ‘Alas de Sajalín’, que se celebrará en dicho territorio del Extremo Oriente ruso el 3 y 4 de julio.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses los ataques con drones contra la infraestructura energética en la retaguardia rusa, de forma que ha reducido el potencial de refinado y exportación de la industria petrolera nacional. Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de más de 200 drones enemigos.

Los blogueros militares rusos admiten que las defensas antiaéreas no pueden proteger refinerías y depósitos de combustible en la parte europea del país, donde viven más de 100 millones de personas. Recientemente, Moscú fue objeto del mayor ataque con drones de toda la guerra.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia ha priorizado su gasto militar, lo que se ha traducido en un gran déficit presupuestario el último año y un grave empeoramiento de la economía, que se ha llevado por delante las inversiones en el sector civil.EFE

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