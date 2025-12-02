Rusia ratifica su acuerdo de cooperación militar con India en vísperas de visita de Putin

Moscú, 2 dic (EFE).- La Duma o cámara de diputados de Rusia ratificó hoy el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con la India que establece los mecanismos para la participación de tropas de ambos países en maniobras conjuntas, en vísperas de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin.

La ley aprobada establece la base para el envío de unidades militares, buques de guerra y aeronaves rusas a la India o indios a Rusia, así como el abastecimiento técnico y material mutuo, en ejercicios y operaciones de ayuda humanitaria, acuerdo firmado en Moscú el pasado 18 de febrero.

El acuerdo también estipula los mecanismos para los cruces de fronteras y el movimiento dentro de los países, el uso del espacio aéreo, temas de seguridad durante las actividades e incluso los mecanismos para dirimir divergencias durante la interpretación o la aplicación de dicho documento.

Además, establece límites a la cantidad de efectivos, buques y aeronaves que se encuentran en el territorio de la nación anfitriona.

La cámara baja estimó que la ratificación del acuerdo impulsará y fortalecerá la cooperación militar entre ambos países, simplificará los trámites para el ingreso de buques de guerra de Rusia y la India en los puertos de los dos Estados, así como el uso del espacio aéreo y la infraestructura aeronáutica.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este martes la visita de Putin a la India del próximo 4 de diciembre y señaló que ambos países comparten «una visión común del futuro del mundo multipolar».

Asimismo, destacó que el mandatario ruso debatirá con su contraparte india la cooperación energética y la producción de motores aéreos y señaló que Rusia ya proporciona determinadas tecnologías de este tipo a este país.

«Realmente transferimos muchas tecnologías, ya que esto no es solo un proceso de compra y venta», dijo.

En el marco de la cooperación militar con la India, Rusia debatirá el suministro de baterías antiaéreas S-400 y cazas de quinta generación Su-57 a la nación asiática. EFE

mos/lar