Rusia reabre su única planta de producción de cobalto electrolítico

Moscú, 8 dic (EFE).- La empresa minera rusa Nornickel ha reabierto la única planta de producción de cobalto electrolítico en este país, informó este lunes la compañía.

«Esta es la única planta en Rusia que produce cobalto electrolítico de alta calidad. Su capacidad es de hasta 3.000 toneladas anuales de cobalto metálico con una pureza del 99,9%», se indica en un comunicado.

La planta minera reanudó sus operaciones tras un proceso de reconstrucción para aumentar la capacidad de producción de este metal, cuyo principal uso tiene lugar en la fabricación de baterías.

La empresa explicó que el cobalto producido se extrae gracias a tecnología nacional.

«La producción se basa en tecnologías y softwares rusos. (…) Las características de alta calidad del cobalto producido por Kola GMK (filial de Nornickel) permiten su uso en todas las aplicaciones que requieren este metal, incluyendo baterías, catalizadores, imanes y la industria espacial», comunican.

La inversión del proyecto fue de 5.300 millones de rublos (69,46 millones de dólares).

Nornickel es una empresa dedicada a la minería y metalurgia, así como el mayor productor mundial de paladio y níquel localizando sus plantas en Finlandia; la región del lago Baikal; la península de Kola y, principalmente, en la ciudad siberiana de Norilsk, en el círculo polar ártico.

Los principales accionistas, a través de otras empresas, son los oligarcas rusos Oleg Deripaska (26,39 % de los activos) y Vladímir Potanin (37 %), a quien la semana pasada la agencia Bloomberg calificó como el empresario ruso más rico del país, con un patrimonio neto de 29.500 millones de dólares. EFE

