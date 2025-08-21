The Swiss voice in the world since 1935

Rusia realiza maniobras en el mar de Japón con lanzamientos de misiles de crucero

Moscú, 21 ago (EFE).- Rusia realiza maniobras militares navales en el mar de Japón con lanzamientos de misiles de crucero, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

«La tripulación de la fragata Mariscal Shapóshnikov de la Flota del Pacífico disparó con éxito misiles de crucero de alta precisión Kalibr y Urán contra un objetivo marítimo en aguas del Mar de Japón», reza el comunicado en el canal de Telegram de Defensa.

El navío, anteriormente buque, fue modernizado por las autoridades rusas hasta ser reclasificado como fragata, adquiriendo mayor poder de combate.

La Armada rusa ya informó de que también tienen intención de modernizar para 2026 el Admiral Chabanenko, buque gemelo del Mariscal Shapóshnikov.

La última vez que Defensa comunicó maniobras navales del Mariscal Shapóshnikov en el mar de Japón fue en junio de este mismo año, cuando realizaron ejercicios antisubmarinos junto con el crucero lanzamisiles Variag.EFE

