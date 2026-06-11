Rusia reanuda contactos con europeos al recibir a embajadores francés, alemán y británico

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Moscú, 11 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia reanudó este jueves, tras una larga pausa debido a la guerra en Ucrania, los contactos con los países europeos al recibir a los embajadores del Reino Unido, Alemania y Francia.

«A los jefes de las misiones diplomáticas se les presentaron evaluaciones objetivas de las políticas destructivas de los líderes de sus países respecto a la crisis ucraniana, cuyo objetivo es alentar al régimen de Kiev a continuar la guerra contra Rusia», señala el comunicado de Exteriores emitido al término de una reunión que duró más de una hora.

El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Glazunin, quien recibió a los diplomáticos occidentales, explicó a los representantes europeos «los enfoques fundamentales de la parte rusa para encontrar una solución política y diplomática al conflicto» en Ucrania.

En este sentido, subrayó que Moscú busca eliminar «las causas originales» de la crisis, una condición en la que Rusia insiste desde el inicio de la guerra y que hace referencia, en particular, a la aproximación de la OTAN a las fronteras rusas.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció el miércoles que los embajadores del Reino Unido, Alemania y Francia habían pedido reanudar los contactos con los diplomáticos rusos.

«Los embajadores de esos países piden una reunión con mi viceministro de Exteriores (…) No soy muy optimista, pero les escucharemos», señaló a la prensa local.

Lavrov aseguró que “hasta será curioso ver cómo esa gente podrá exponer algo que pueda dar lugar a ideas constructivas” al recordar que dichos embajadores “dijeron cosas ofensivas sobre Rusia y en repetidas ocasiones recurrieron a ataques personales”.

Recordó que “si la UE quería ayudar sinceramente al arreglo del conflicto, tuvo no pocas oportunidades para ello, pero las desaprovechó”.

La Unión Europea ha abierto en las últimas semanas un debate sobre la necesidad de nombrar un mediador para reabrir los contactos con Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió en que Moscú nunca se ha opuesto a dicho diálogo, aunque se reservó el derecho a rechazar los contactos si no le convence el interlocutor elegido por Bruselas.

Además, llamó a la UE a dejar de suministrar armamento a Kiev y convencer al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que haga concesiones para llegar a la paz con Rusia.

Zelenski y los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia emitieron el 7 de junio una declaración conjunta en la que pusieron cinco condiciones para la paz.

Llamaron a Putin a aceptar un inmediato y total algo el fuego; el inicio de negociaciones a partir de la actual línea de contacto y la concesión de garantías de seguridad para Kiev, lo que incluiría el despliegue de tropas multinacionales.

Además, advirtieron a Moscú de que sus activos seguirán congelados hasta que cese definitivamente sus acciones militares en Ucrania y pague a su país vecino las reparaciones correspondientes, y que los intereses de seguridad europeos deben ser respetados en caso de un futuro acuerdo de paz. EFE

mos/ah