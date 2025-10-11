Rusia recalca el compromiso de asociación estratégica y militar con Corea del Norte

Moscú, 11 oct (EFE).- El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, recalcó hoy, en ocasión del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, la disposición de Rusia de cumplir al pie de la letra sus compromisos de asociación estratégica con Corea del Norte.

«Partimos de que nuestras relaciones continuarán basándose en él (acuerdo de cooperación estratégica y militar), cumpliendo inapelablemente los compromisos planteados en este tratado», aseveró tras reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, según la agencia RIA Nóvosti.

El también vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso destacó el aporte de los militares norcoreanos que combatieron en la región rusa de Kursk contra la incursión ucraniana, y aseguró que Rusia siempre recordará «el heroísmo de los soldados que defendieron nuestra tierra, que vinieron en nuestra ayuda».

«Esto unificó por largos años nuestros pueblos», aseveró, al señalar que para Rusia «la posición del Partido de los Trabajadores respecto a la operación militar especial (la campaña militar rusa en Ucrania) reviste una importancia exclusiva».

Medvédev felicitó al líder norcoreano por el 80 aniversario y le entregó, en nombre del presidente ruso, Vladímir Putin, varios documentos de archivo entre los que destaca una carta de archivos del fundador del Estado comunista norcoreano, Kim Il-sung, al líder soviético, Iósif Stalin.

Pionyang celebró hoy el aniversario con un desfile militar en el que presentó «el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso» del país, denominado Hwasong-20.

Aunque se esperaba la presencia de los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, Moscú y Pekín optaron por enviar representantes de menor nivel.EFE

